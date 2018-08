Bonus bebè: 500 euro per i nuovi nati

“L’Amministrazione Comunale di Jerago con Orago intende avviare la sperimentazione per l’istituzione della ‘Dote Bebè’, ovvero un contributo di 500 euro a favore delle famiglie per ogni figlio nato o adottato dal 01/06/2018 al 31/12/2018.

Si tratta di una misura che, rivolgendosi a residenti da almeno 5 anni nel Comune di Jerago con Orago, intende da un lato promuovere la permanenza nel territorio comunale delle giovani famiglie, e dall’altro sostenere le stesse in un momento così importante come la nascita o l’adozione di un bambino”.

È questa la news che “apre” la pagina istitutzionale del Comune di Jerago con Orago dove viene illustrata la misura recentemente adottata dalla giunta.

“Il sostegno dunque alla ripresa della natalità e alla genitorialità e il contrasto alla difficoltà a fare famiglia e al decremento demografico (anche determinato dalla migrazione delle giovani coppie) sono le ragioni di questa iniziativa – si legge nella nota.

Non si tratta solo di una misura di sostegno al reddito (non essendo vincolata a particolari soglie ISEE) ma di un segnale e gesto concreto a favore dei cittadini di Jerago con Orago che intendono costruire una famiglia”.

Il contributo è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico a sostegno della natalità.

BENEFICIARI

Nuclei famigliari con i seguenti requisiti:

– Figli nati o adottati dal 01/06/2018 al 31/12/2018

– cittadinanza italiana del genitore richiedente, oppure cittadinanza di uno stato dell’Unione europea o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche) o carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’articolo 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o carta di soggiorno permanente per i .

– familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro di cui all’articolo 17, decreto legislativo n. 30/2007. Ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251);

– Residenza nel Comune di Jerago con Orago del genitore richiedente da almeno cinque anni alla data dell’evento;

– Convivenza del richiedente con il figlio nato o adottato

IMPORTO

€. 500,00 una tantum per ogni figlio nato/adottato nel periodo suddetto

Il contributo verrà erogato, dopo la verifica dei requisiti, entro la fine del mese successivo alla presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l’assegnazione del contributo, secondo la modulistica predisposta, dovrà essere presentata al protocollo dell’Ente entro 90 giorni dalla nascita del figlio o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione.

Il diritto al contributo decade con la mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti.

Alla domanda occorre allegare:

– fotocopia Carta Identità del richiedente

– per i genitori separati: provvedimento provante l’affido del figlio al richiedente

– per i genitori adottivi: provvedimento provante l’adozione del figlio da parte del richiedente

NORME TRANSITORIE

Per i nati dal 1/6/2018 alla data di approvazione dei criteri di assegnazione del bonus, la scadenza per la presentazione della domanda ( 90 gg) decorre dalla data della pubblicazione del presente atto.