Bosco “dello spaccio”, identificate 50 persone

Sono state identificate 50 persone durante l’operazione di controllo straordinaria effettuata nella notte di venerdì 24 agosto dalla Polizia di Stato di Varese, nel Bosco del Rugareto e riguardante i comuni di Cislago, Gerenzano, Gorla Minore e Marnate.

All’operazione unitamente a personale del Commissariato di Busto Arsizio hanno partecipato equipaggi della Squadra Mobile della Questura e tre equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Tale attività ha permesso un controllo capillare nelle zone dedite frequentemente allo spaccio di droga, sia attraverso equipaggi in borghese all’interno dell’area boschiva, sia attraverso posti di blocco e di controllo, operati da personale in uniforme nelle vie di collegamento all’area boschiva: via Kennedy e Re di Puglia del Comune di Marnate, via Pace del Comune di Castellanza

Sono state identificate cinquanta persone di cui 39 uomini e 11 donne, e controllati 20 veicoli.

L’apprezzamento per l’attività svolta, è pervenuto anche dal sindaco di Cislago, capo fila del P.L.I.S. “Bosco del Rugareto” con i ringraziamenti alla Questura a nome anche di tutti gli altri sindaci interessati, per la continua attenzione dimostrata contro un crimine come lo spaccio di sostanze stupefacenti, che desta particolare allarme sociale, in una zona, quella del Rugareto, che per caratteristiche anche morfologiche, è particolarmente sfavorevole all’azione di vigilanza e contrasto delle forze dell’ordine.