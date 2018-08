Botte e spray al peperoncino: due indagati per rissa

Una rissa a base di calci, pugni e peperoncino. Due le persone indagate e la posizione di altre persone al vagli della magistratura. I fatti si riferiscono allo scorso giugno e oggi la polizia di frontiera di Luino, a seguito di articolata indagine, ha denunciato alla procura della Repubblica di Varese, due giovani di 29 e 23 anni.

Il primo è un buttafuori di una nota discoteca del Luinese ed il secondo un cliente.

I fatti si sono svolti la notte del 12 maggio, quando un cliente del locale, P. M. ubriaco e molesto, è stato allontanato dalla sala da ballo.

Alla chiusura verso le 05.00, – è questa la ricostruzione della polizia – essendo quest’ultimo intenzionato ad attaccar briga con il buttafuori che lo aveva cacciato, veniva gettato a terra da un cliente che secondo la sua versione dei fatti, sarebbe intervenuto solo per evitare il contatto tra i due. Il buttafuori a quel punto – continua la ricostruzione degli investigatori – è intervenuto stordendo P.M. con dello spray al peperoncino e approfittando del fatto che fosse a terra lo colpiva con alcuni calci.

P.M. ha riportato lesioni personali per 40 gg. di prognosi, ma al momento dell’intervento della pattuglia della polizia, non è stato in grado di esporre i fatti, dato il suo stato di elevata ubriachezza.

E’ stato necessario rintracciare e sentire le dichiarazioni di tutte le persone presenti, compresi i due odierni indagati, per avere un quadro complessivo di quello che era successo.

Anche la vittima, non è andata esente da sanzioni, essendo stato multato con 102 euro per ubriachezza in luogo pubblico.