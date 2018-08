Bravo “George”, adesso rimetti tutto a posto

La foto ce l’ha girata un lettore questa mattina, 8 agosto: “Potete scrivere qualcosa, per esempio che questo non si fa?”.

La foto riguarda un aqtto vandalico compiuto su una carrozza di un treno lungo la linea Porto Ceresio – Varese – Gallarate – Milano.

Si tratta dell‘imbrattamento di un treno che l’autore ha creduto di abbellire con qualche colore, magari con la velleità dell’artista.

Il murales viaggiante è stato anche firmato, con una tag che si legge in basso a destra: “George”.

Ecco, George, perché non rimetti tutto a posto, e non ridipingi il treno che hai rovinato in quel modo?

Bravo George, ora rimetti tutto a posto. E la prossima volta utilizza le pareti di casa tua, grazie.