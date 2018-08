A Brezzo di Bedero trionfa Andreani

La prima domenica d’agosto 2018, per Brezzo di Bedero, è domenica di festa: non cade la ricorrenza del Santo Patrono, non c’è il palio fra le frazioni, che cosa accade dunque?

Accade che, per la prima volta, alla settima edizione, la gara nazionale organizzata dalla Bocciofila Bederese, si disputi in agosto e ciò ha permesso la partecipazione di un’impressionante serie di campioni: mondiali, europei ed italiani. La manifestazione è l’unica gara nazionale in calendario del Comitato di Varese e, svolgendosi interamente alla domenica, permette a tutto il territorio di godere, senza spostare gli spettatori, se non nella fase finale, di assistere ad eliminatorie dove si fronteggiano stelle di prima grandezza.

Sono state coinvolte non solo le località limitrofe, come Creva di Luino, Cuvio, Monvalle e Reno, ma anche centri più lontani come Daverio, Induno Olona, Malnate, Ternate e Vergiate, per consentire lo svolgimento in contemporanea delle selezioni in modo tale da far confluire gli otto vincitori a Brezzo di Bedero per le combattutissime finali.

Emozioni, in questo caso non c’entra la suggestiva canzone di Lucio Battisti, intense, continue, e sensazioni, altrettanto coinvolgenti, che ti fanno comprendere che stai partecipando ad un evento nel quale gli attori sono unici, perché le loro incredibili abilità hanno il potere di stupirti, di farti chiedere come sia possibile tanta precisione, tanta bravura nel governare delle sfere in un modo così magico da sembrare guidate da una volontà superiore, in grado di disegnare geometrie impensabili ed irrealizzabili da un semplice essere umano.

Festa doveva essere e festa è stata, onorata dalla presenza del Presidente Regionale della federazione, Sergio Ripamonti, da personaggi di spicco della comunità locale, come l’ex Sindaco Davide Boldrini, l’ex Ambasciatore Tedesco Folkmar Stoecker, l’artefice dei concerti alla Canonica Mario Manzin, il prof. Edy Gambel e molti altri che sarebbe forse eccessivamente noioso elencare. E, infine la premiazione del vincitore Cristian Andreani effettuata dalla leggiadra nipote Ilaria, consapevole di rappresentare la continuità del ricordo dei nonni ai quali è intitolata la competizione.

Ormai non fa più notizia la consueta perfetta direzione arbitrale del direttore Giacoma e dei collaboratori, Osvaldo Demo, arbitro nazionale, Domenico Gatta e Maurizio Paglia.

La chiusura a chi deve spettare se non agli incomparabili protagonisti che hanno deliziato un pubblico praticamente pervenuto al limite della beatitudine? Leggere la classifica finale è come affacciarsi al belvedere di Bedero, dal quale si contempla dall’alto lo spettacolo del Lago Maggiore nella sua quasi interezza, adagiato con sicura intenzione narcisistica per farsi ammirare, Andreani, D’Alterio, Ceresoli, Cappa sembra impossibile, ma è vero, questi campionissimi sono venuti a Brezzo di Bedero, lì hanno giocato e lì hanno vinto.

PILLOLE DI BOCCE

Martedì 31 luglio – Caiello

Coppia BC

Brambilla/Nunziata – F.lli d’Italia

Lamperti/Vanoli – Casciago

Individuale A

Oldrini Massimo – Casciago

Barilani Walter – Alto Verbano

Domenica 05 Agosto, a Brezzo di Bedero, 7° Memorial Bianca e Bruno Bramani Araldi finale Nazionale A1, A, B.

1) Cristian Andreani – Alto Verbano

2) Luigi Castiglioni – BeiGiurnà

3) Davide Ceresoli – Ponte Mezzago

4) Maurizio Pezzoli – Seriatese