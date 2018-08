Brugnone elogia i cittadini con le ramazze e tira le orecchie a Comune e Agesp

La storia dei residenti di via del Chisso che hanno ripulito il parco e il parcheggio pubblici della zona, ha ricevuto l’apprezzamento del consigliere del Pd Massimo Brugnone che da un lato elogia i cittadini che si sono dati da fare e dall’altra chiede all’amministrazione comunale maggiore attenzione al decoro urbano, soprattutto fuori dal centro:

Bravi i residenti di via del Chisso, ma una città come Busto Arsizio non può fondarsi sul volontariato dei propri cittadini per garantire quelli che dovrebbero essere servizi minimi. Manutenzione stradale e pulizia dei parchi sono lavori per i quali i cittadini stessi, attraverso i soldi spesi dal Comune, pagano una società che dovrebbe fare meglio il proprio lavoro. Il Sindaco e gli Assessori dovrebbero fare di più per controllare che lo faccia o, se è un problema di forze o risorse, fare in modo di implementare l’efficienza dell’azienda stessa. E’ un problema che come Pd abbiamo sottolineato più volte e per diversi parchi e quartieri cittadini. E’ una richiesta di attenzione che non smetteremo mai di portare avanti. Son certo che la futura discussione in Consiglio comunale sull’istituzione delle Consulte di zona potrà aiutare ad avvicinare di più le esigenze dei cittadini di ogni singolo quartiere all’attenzione dell’Amministrazione.