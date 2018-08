Bus investe una donna, le sue condizioni sono gravi

Incidente in via Bozzoreda, a Pregassona intorno alle 18 di oggi, lunedì 6 agosto. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un bus in fase di partenza dalla fermata ha investito lateralmente una 61enne cittadina svizzera domiciliata nel Luganese.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia della città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure alla donna, l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale. La 61enne ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita.