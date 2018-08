Cade da 20 metri durante un’arrampicata. Grave un 34enne

Domenica pomeriggio, poco dopo le 14.15 presso la palestra di roccia di Bellinzona, abitualmente frequentata per l’arrampicata sportiva, si è verificato un infortunio. Un 34enne cittadino svizzero domiciliato nella regione stava effettuando una scalata sulla parete rocciosa. Per ragioni che l’inchiesta dovrà stabilire, l’uomo è caduto nel vuoto per circa 20 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della REGA che dopo aver prestato le prime cure all’alpinista, lo hanno elitrasportato all’ospedale. A detta dei medici il 34enne ha riportato serie ferite.