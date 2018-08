Cade da una scala, arriva l’elisoccorso

Infortunio sul lavoro questa mattina, 7 agosto, in una ditta di meccanica a Cocquio Trevisago nella zona industriale del paese.

Per cause ancora in via d’accertamento un elettricista di 53 anni che stava effettuando la riparazione di un macchinario attorno alel 11.40, è scivolato dalla scala battendo la schiena.

L’uomo è sempre stato cosciente e soccorso dal 118, è stato immobilizzato e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese dove è arrivato in pronto soccorso in codice giallo.

Sul posto ha operato anche personale di Ats Insubria e la polizia locale di Cocquio Trevisago che si è occupata dei rilievi e a cui sono state affidate le indagini sull’accaduto.