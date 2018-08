Cade un ciclista: interviene l’elisoccorso

Brutta caduta per un ciclista questa mattina intorno alle 11 a Carnago località Rovate. Un uomo di 71 anni in sella alla sua bici, con molta probabilità, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

Sul posto sono interventi i Carabinieri della compagnia di Saronno ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.