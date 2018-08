Cade in un dirupo durante l’escursione, muore 59enne

La Polizia cantonale comunica che oggi (venerdì) poco dopo le 9.30 in territorio di Rivera vi è stato un infortunio in montagna con esito letale. In base a una prima ricostruzione, un 59enne cittadino svizzero domiciliato nella regione stava effettuando un’escursione nella zona dell’Alpe Foppa quando, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è scivolato sul sentiero, precipitando in un dirupo per un centinaio di metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega e del SAS che non hanno potuto far altro che constatarne la morte a causa dalle gravi ferite riportate.