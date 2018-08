Calcio, basket e volley lanciano un appello al governo sul gioco d’azzardo

Un comunicato congiunto per manifestare tutte le loro perplessità. E’ quanto fatto da una parte dello sport italiano nel giorno in cui il decreto legge recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” riceveva il via libera dal Senato della Repubblica.

Perché fra le fondamenta del provvedimento voluto dall’esecutivo insediatosi lo scorso giugno c’è anche il blocco totale delle pubblicità e delle sponsorizzazioni legate al gambling.

E questo si tradurrà, per fare qualche esempio concreto, nell’impossibilità di griffare le casacche da gioco con loghi o nomi degli operatori del betting; nel divieto per i tesserati dei club di prestare il proprio volto come testimonial di casinò online, per esempio casino.netbet.it; ancora, nell’assenza da tutte le trasmissioni televisive del classico appuntamento con le quote scommessa.

“In merito alla conversione in legge del decreto n. 87 del 2018 (c.d. Decreto Dignità) – spiegano quindi la Lega di Serie A, quella di Serie B, la Lega Basket e, per il volley, le leghe di Serie A sia maschile che femminile, dopo che già nel mese di luglio avevano lanciato un primo appello – esprimono unanimemente la propria preoccupazione sull’impatto che il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni per giochi e scommesse con vincite in denaro avrà sulle risorse dello sport italiano, professionistico e amatoriale, e chiedono di essere coinvolti nel processo di riordino del settore del gioco d’azzardo”.

Un documento che riunisce oltre cento società professionistiche e che prosegue plaudendo agli obiettivi del governo di ridurre i rischi connessi alla ludopatia e di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo illegale, sperando tuttavia “che questo percorso di riordino scaturisca dal confronto non solo tra governo, Agenzia dei Monopoli e operatori dei giochi con vincite in denaro, ma anche dal coinvolgimento del mondo dello sport, dati gli effetti che avrà sulla competitività economica e agonistica del settore. Da parte loro – concludono la Lega di Serie A e di Serie B, la Lega Basket e le leghe di Serie A per il volley maschile e femminile –, intendono mettere a disposizione del contrasto all’azzardopatia e ad ogni devianza e dipendenza le proprie competenze e il ruolo educativo e di modello positivo da sempre costituito dallo sport, facendosi parte attiva e propositiva in questo percorso”.

Adesso quindi non resta che attendere le mosse di tutti gli attori in scena. Anche perché nei palazzi del potere a Roma già s’è cominciata a giocare un’altra importante partita, quella relativa alla legge di stabilità.

Intanto al cosiddetto “Decreto Dignità”, dopo l’OK ricevuto alla Camera dei Deputati prima (312 favorevoli, 190 contrari, 1 astensione) e al Senato della Repubblica poi (155 favorevoli, 125 contrari, 1 astensione), manca solo la firma del presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.