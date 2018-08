Calcio dilettanti, ecco i gironi dall’Eccellenza alla Terza Categoria

La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato i gironi di Seconda e Terza Categoria.

Il quadro dei campionati che parte dall’Eccellenza passando per Promozione e Prima Categoria è ora completo.

Il via è fissato per domenica 9 settembre, salvo contrordini superiori visti i ritardi e la lunga serie di ripescaggi e ricorsi che si stanno accumulando nelle categorie superiori. Vediamo il quadro delle formazioni del Varesotto impegnate nei vari campionati.

ECCELLENZA, GIRONE A

A.s.d. Accademiapavese S. Genesio – Sant’alessio Con Vialone (PV)

Alcione Milano Ssd Arl – Milano (MI)

A.c.d. Ardor Lazzate – Lazzate (MB)

A.s.d. Busto 81 – Busto Arsizio (VA)

G.s. Castanese – Castano Primo (MI)

U.s.d. Castellanzese 1921 – ​Castellanza (VA)

Ss.s.d. Città di Vigevano s.r.l. – Vigevano (PV)

Pol. Fenegrò – Fenegrò (CO)

C.s.d. Ferrera Erbognone – Ferrera Erbognone (PV)

A.c. Legnano Ssd Arl – Legnano (MI)

U.s.d.​ Mariano Calcio – Mariano Comense (CO)

U.s. Sestese Calcio – Sesto Calende (VA)

A.s.d. Union Villa Cassano – Cassano Magnago (VA)

S.s.d. Varese Calcio s.r.l. – Varese (VA)

Ssd Arl Varesina Sport C.v. – Venegono Superiore (VA)

F.c.​ Verbano Calcio​ – Besozzo (VA)

PROMOZIONE, GIRONE A

A.S.D.C.​ Base 96 Seveso – Seveso (MB)

A.C.D. ​Besnatese – Besnate (VA)

​A.S. C.O.B. 91 – Cormano (MI)

F.C. Fagnano A.S.D. – Fagnano Olona (VA)

A.S.D. Fbc Saronno 1910​ – Saronno (VA)

​U.P.​ Gavirate Calcio​ – Gavirate (VA)

​U.S.D. Guanzatese​ – Guanzate (CO)

A.C.D.​ Lentatese​ – Lentate sul Seveso (MB)

A.S.D. Meda 1913 – Meda (MB)

A.S.D. Morazzone – Morazzone (VA)

F.C.D. Muggiò – Muggiò (MB)

​A.S.D.​ Olimpia Calcio 2002​ – Lavena Ponte Tresa (VA)

F.C.D. Rhodense – Rho (MI)

A.S.D.​ Uboldese​ – Uboldo (VA)

A.S.D.​ Universal Solaro – Solaro (MI)

A.C.D.​ Vergiatese – Vergiate (VA)

PRIMA CATEGORIA, GIRONE A

Club​ Amici dello Sport​ – Busto Arsizio

S.C.​ Antoniana – Busto Arsizio

S.S.​ Arsaghese – Arsago Seprio

U.S.D. Aurora Cerro M. Cantalupo – Cerro Maggiore

U.S.D. Cantello Belfortese – Cantello

A.S.​Brebbia Calcio – ​Brebbia

A.S.D. Fc Tradate – Tradate

A.C.​ Folgore Legnano – Legnano

A.S.D.​ Gorla Maggiore​ – Gorla Maggiore

A.S.D. Ispra Calcio – Ispra

A.S.D.​ Luino Maccagno – Luino

G.S. S. Marco – Busto Arsizio

A.S.D. – Solbiatese Insubria Calcio – Travedona Monate

A.S.D.​ Union Tre Valli – Cunardo

A.S.D.​Valceresio A. Audax​ – Arcisate

U.S.D.​ Vanzaghellese 1970 – Vanzaghello

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G (COMO)

A.C. Albavilla – Albavilla

A.S.D. Amor Sportiva- Saronno

A.S.D. C.D.G. Veniano – Veniano

U.S. Cascinamatese​ – Cantù

A.C. Cesano Maderno – Cesano Maderno

G.S.D. Don Bosco ​- Cesano Maderno

A.S.D. Gerenzanese – Gerenzano

A.S.D. Lambrugo Calcio – Lambrugo

Pol. Molinello A.S.D.​ – Cesano Maderno

G.S.​ Montesolaro​ – Carimate

​A.C. Novedrate – Novedrate

G.S.D. Oratorio Merone – Merone

U.S. Rovellese – Rovello Porro

A.S.D.​ Salus et Virtus Turate – Turate

G.S.O. Stella Azzurra Arosio – Arosio

A.S.D. Virtus Calcio Cermenate – Cermenate

GIRONE M (LEGNANO)

Pol. Airoldi – Origgio

O.F.C. Arnate – Gallarate

G.S. Beata Giuliana​ – Busto Arsizio

Pol. Bienate Magnago Calcio – Magnago

U.S.​ Borsanese – Busto Arsizio

Calcio Canegrate e Osl – Canegrate

A.S.D. Calcio Lonate Pozzolo​ – Lonate Pozzolo

A.S.D Canazza Sant’Erasmo – Legnano

A.S.D. Città di Samarate – Samarate

A.S.D. Crennese Gallaratese – Gallarate

A.S.D. Gorla Minore – Gorla Minore

A.S.D. Nuova Fiamme Oro Ferno – Ferno

A.S.D. Pro Juventute – Uboldo

A.S.D. Rescaldinese Calcio – Rescaldina

A.S. San Massimiliano Kolbe – Legnano

A.S.D. Virtus Cantalupo – Cerro Maggiore

GIRONE Z (VARESE)

A.P.D. Aurora Induno – Induno Olona

​A.S.D. Buguggiate – Buguggiate

Ssd Arl Cairate Calcio – Cairate

A.S. Calcinatese – Varese

U.S.D. Calcio Bosto – Varese

​F.C. Caravate – Caravate

​A.P.D. Ceresium Bisustum – Porto Ceresio

​F.C. Cuassese – Cuasso al Monte

​A.S.D. Lavena Tresiana – Lavena Ponte Tresa

F.C.​ Laveno Mombello – Laveno Mombello

F.C. Lonate Ceppino Asd – Lonate Ceppino

Pol. San Luigi Albizzate – Albizzate

A.S.D. San Michele Calcio – Varese

A.S.D. Sommese 1920 – Somma Lombardo

A.C. Sumirago Boys Soccer – Sumirago

A.S.D. Ternatese Calcio – Ternate

TERZA CATEGORIA (VARESE) – Sono sparite Varano e Mascia United, si sono iscritte Molde e Casbeno Calcio

F.C.D. Angerese

Usd Casbeno Varese

A.S. Casmo

A.S.D. Casport

A.C. Coarezza

A.S. Don Bosco

G.S. Eagles Caronno Varesino

A.S.D. France Sport

A.S.D. Fulcro Travedona Monate

U.S.D. Jeraghese

A.S.D. Malnatese Calcio

Fcd Molde

A.B.O. Olona

Acsd Oratorio di Cuvio

F.C. Pro Cittiglio

A.S.D. Rancio Calcio