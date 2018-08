Camarà c’è: il guineiano ha deciso di firmare per il Varese

Ve lo avevamo raccontato nella mattinata di giovedì 9 agosto e verso sera c’è l’ufficialità:

Galleria fotografica Il Varese in campo contro il Fenegrò 4 di 7

Calcio Varese comunica di aver acquisito le prestazione sportive del giocatore Idrissa Camarà. Il campione della Guinea Bissau, ex Avellino, si è giá allenato oggi a Varesello agli ordini di mister Domenicali.

È dunque Idrissa Camara il primo acquisto pesante del nuovo Calcio Varese. Il calciatore 25enne, già convocato nella piccola nazionale del suo Paese (la Guinea-Bissau), è stato chiamato alla corte di mister Emanuele Domenicali e potrebbe ora dare una svolta al calciomercato biancorosso.

Camara è assistito da Beppe Accardi, procuratore molto vicino alla società, e ciò favorisce senza dubbi il dialogo con l’ala africana. (Nella foto: Camara all’Avellino – da sportavellino.it)

Camara è un innesto di indubbio valore. Nato a Bissau, capitale del piccolo stato che si affaccia sull’Atlantico, il giovane Idrissa ha iniziato a fare sul serio col calcio nel vicino Senegal prima di volare in Europa. In carriera ha toccato Portogallo (la Guinea-Bissau è un’ex colonia lusitana, l’indipendenza è stata riconosciuta nel 1974), Belgio e Italia.

In Portogallo Camara è stato tesserato per il Chaves, squadra del massimo campionato nel quale però non ha mai giocato. In Belgio invece sono 44 le presenze nella locale Serie B (con un gol) con la maglia del Visé. Arrivato nel nostro Paese invece, Camara è stato protagonista nella Correggese in Serie D (9 gol in 24 partite nel 2015-16), titolare per lunghi tratti nell’Akragas in C ma anche buon comprimario con l’Avellino in Serie B. In Irpinia l’ala guineiana ha collezionato un totale di 25 presenze e 662′ giocati, non cifre da campione ma dati tipici da giocatore affidabile, che due o tre categorie più in basso potrebbe davvero fare una differenza notevole.

Tanto più che Idrissa Camara vanta anche esperienze vere a livello di nazionali: con la Guinea Bissau ha sei presenze condite da un gol decisivo nell’1-0 al Kenya per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2017, manifestazione nella quale ha giocato un ampio spezzone di partita contro il Camerun. Tra l’altro, le guide e i siti specializzati lo descrivono come giocatore versatile, ala destra come principale impiego ma capace di agire anche sulla fascia opposta o dietro alla prima punta. Insomma, un’arma multiuso per il reparto avanzato del Varese.