Cambia il programma del District Festival: “I concerti di venerdì saranno domenica”

C’è un cambio di programma per il District Festival, la rassegna musicale che animerà il weekend a Legnano. I concerti previsti nel campo di via Amicizia per il venerdì sera sono stati infatti posticipati a domenica ma tutto rimarrà sempre ad ingresso libero.

Quindi l’edizione 2018 si aprirà sabato 1 settembre con Lo Stato Sociale, in una serata in cui si esibiranno anche Nyvinne e Dellacasa Maldive. Domenica sera invece spazio al live dei Vallanzaska e dei Rootical Foundation accompagnati dal dj set di GooD VibeS SounD.

Tutte le serate si chiuderanno con la silent disco e naturalmente ci saranno stand gastronomici, mercatini e zone di relax o per far giocare i bambini. Tutti i dettagli sono sull’evento Facebook ufficiale del festival che si può consultare cliccando qui.