Una camminata sul filo dei 3.000

Mercoledì 8 agosto il CAI Luino propone una escursione sul monte Joderhorn una montagna di oltre 3000m, nel gruppo del monte Rosa. Con questa escursione si vuole ricordare il 40° anniversario della apertura della via alpinistica sulla sua parete EST effettuata da quattro Soci del CAI Luino nel 1978: Adriano Rinaldin (capocordata), Pietro Merlo, Antonino Giacobbe, Eugenio Volonte.

L’itinerario di salita per la via normale è molto semplice, inizia dal passo Moro m2868, un tempo importante via di comunicazione tra le valli alpine, utilizzato anche per gli spostamenti delle popolazioni WALSER dalle valli svizzere alle valli italiane per arrivare in pochi minuti al rifugio Gaspare Oberto a 2796m. Si continua percorrendo un piccolo nevaio (un tempo utilizzata per lo sci estivo: la pista S .Pietro) per continuare su sfasciumi fino alla cima dove è posta una croce con il libro di vetta (h1.15). Con il percorso di discesa si farà un altro itinerario che, tempo permettendo, in poco meno di un’ora porterà sul monte Moro m.2895 con un percorso non difficile ma con alcuni tratti esposti. Tempo escursione h3.00 – dislivello 250m – difficoltà T3 – Accompagnatori Adriano e Graziella

Inoltre si ricorda che il passo del Moro è caratterizzato da repentini cambiamenti del tempo con nebbia, vento forte e freddo, pertanto l’abbigliamento e calzature devono essere adeguati per affrontare queste situazioni.

Programma

Ritrovo ore 7.10 posteggio piscine comunali di via Lugano

Partenza da Luino ore 7.15

Partenza traghetto da Laveno M. ore 8.05

Pranzo al sacco

Gita gratuita con condivisione spese auto, traghetto e funivia

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail iatluino@provincia.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it