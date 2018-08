Il Campo dei Fiori è fragile: la pioggia preoccupa

Una pioggia un po’ violenta e torna alta la preoccupazione. Dopo l’incendio dell’autunno scorso, i paesi alle pendici del parco del Campo dei Fiori vivono con ansia ogni nubifragio o temporale violento.

Anche le precipitazioni di oggi hanno riaperto alcune delle ferite del Parco: nel comune di Luvinate, la protezione civile sta monitorando la situazione. Dopo i danni di inizio luglio, la zona è ancora a rischio: i lavori effettuati non sono in grado di contenere grandi quantità di precipitazioni che mettono in moto il movimento verso valle di arbusti, pietre e massi.

Le fiamme che hanno divorato il bosco hanno abbassato anche le naturali difese: in attesa che vengano effettuate le opere strutturali di sistemazione del territorio che inizieranno il prossimo anno, per un valore di 600.000 euro finanziati da Regione Lombardia, occorre tenere sotto controllo ogni rigagnolo che si crea e che scende a valle in modo, a volte, anche rovinoso.

Sorvegliati speciali sono il Sentiero 10 e la Val da Runch che proprio il mese scorso avevano riportato danni gravi. Il sistema di contenimento effettuato dopo l’esondazione ha preservato le vie del comune ma il sistema è fragile: « Occorre – afferma il sindaco Alessandro Boriani – che si concludano i lavori di consolidamento lungo il sentiero 10 e nella valle da Runch da parte degli enti competenti, in attesa dei lavori di sistemazione definitivi finanziati da regione Lombardia».