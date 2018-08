Nuovo campo di via dell’Amicizia, approvato il progetto esecutivo

La Giunta di Legnano ha approvato il progetto esecutivo per realizzare un campo sportivo polivalente con erba sintetica su uno spiazzo in terra battuta di via dell’Amicizia. L’intervento ha un costo complessivo di 400mila euro e prevede, oltre alla posa del nuovo manto, l’istallazione di porte regolamentari da calcio e rugby (le seconde removibili) e la realizzazione di nuovi spogliatoi (al momento, gli utenti dell’area devono utilizzare quelli del vicino campo di calcio).

La superficie a disposizione consente di tracciare un campo di calcio a 7 e uno da minirugby. La superficie artificiale abbassa i costi di manutenzione e rende possibile una convivenza delle due discipline che, su terreno ed erba naturali, risulterebbe problematica. I lavori inizieranno verosimilmente nel primo trimestre 2019.

«Quello che avviamo – commenta il sindaco, Gianbattista Fratus – è un intervento importante. Intanto perché coinvolge diversi settori: Opere pubbliche e Sport, naturalmente, ma anche Bilancio, visto che le risorse necessarie sono state reperite ottenendo spazi finanziari. E poi perché è un segno di attenzione verso lo sport e i suoi praticanti, un modo per incoraggiare, fra i giovani e non solo, un modo sano di stare insieme».