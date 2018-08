Il cane finisce nel fiume, lo salvano i vigili del fuoco

Anche se fa caldo la voglia di correre non manca: nero, potente e a pelo corto, forse un cane corso questo pomeriggio ha pensato che un salto nel fiume lo avrebbe rinfrescato.

Peccato che una volta in acqua l’animale non è stato poi in grado di risalire le sponde del torrente.

Ed ecco allora che alle 15:30, nel comune di Cittiglio, presso il fiume Boesio i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorso animale.

All’arrivo del personale l’animale si trovava in difficoltà all’interno del torrente.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa sono riusciti a recuperare l’animale e a riconsegnarlo alla proprietaria.