Cantieri estivi, pronta piazza Vittorio Emanuele II e via al cantiere del Borri

La città si svuota in vista di Ferragosto ma in piazza Vittorio Emanuele II proseguono i lavori di completamento della pavimentazione per ridare il prima possibile questo luogo importante ai bustocchi. Una squadra di operai era al lavoro ancora questa mattina (martedì) per completare le due aiuole che separano la piazza vera e propria dal tratto di via Tettamanti che collega le vie Borroni e Carducci.

Polemiche a parte per l’inaugurazione con Emanuele Filiberto di Savoia, discendente del re a cui è intitolata la piazza, non è stata ancora comunicata la data che metterà fine ad una chiusura che risale ormai al 2011.

Sono iniziati, invece, i primi lavori di pulizia dell’ex-calzaturificio Borri. Un grande cassone è comparso davanti all’edificio principale mentre la rotonda sul viale è già operativa da un paio di settimane.

Prende forma, infine, la riqualificazione di via per Lonate. Un lungo tratto di strada è stato completato e ai marciapiedi manca solo l’asfalto. Il secondo lotto è in corso d’opera.