Cantieri stradali per rifare la segnaletica orizzontale

Al via dal 28 agosto i lavori di ripristino e sistemazione della segnaletica orizzontale su diverse strade di Varese e in particolare in quelle vie in cui sono presenti le scuole.

Gli interventi verranno svolti in modo da finire prima dell’inizio dell’anno scolastico. Si incomincerà a ripassare la segnaletica orizzontale degli attraversamenti pedonali, degli incroci (barre d’arresto degli stop e triangoli per le precedenze).

Le operazioni si articoleranno in tre fasi e partiranno dall’area centro nord della città a partire da mercoledì 28 agosto.

I primi comparti interessati saranno quello di via Manin/Bolchini/stadio, il comparto di via Mendola/Amendola/Piemonte/Nievo, Vellone/Carrano, Aguggiari/Reni, Appiani/Cimabue, Ippodromo/Reni/Isonzo/Castiglioni, Procaccini/Grandi/Staurenghi/Morandi, di fronte al piazzale del nido di viale Aguggiari e il piazzale della Materna di via Marzorati.

Dal 3 settembre i lavori poi si concentreranno nelle zone centro sud ed est della città.