Carabinieri, i controlli nel weekend

Nella giornata di ieri, domenica, i Carabinieri della Compagnia di Varese, su impulso del superiore Comando Provinciale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ambito comuni di Varese Arcisate e Gavirate.

Particolare attenzione è stata dedicata alle zone di Piazza della Repubblica ed ai piazzali delle Stazioni Ferroviarie di Varese, grazie anche allo specifico ausilio fornito dalla Squadra operativa di supporto del III Reggimento CC Lombardia.

All’esito, sono state sottoposte a controllo oltre 50 persone e 35 mezzi.

Un uomo, 40 anni di Baranzate, già sottoposto agli arresti domiciliari in Varese, arrestato in flagranza del reato di evasione perché risultato assente durante il controllo presso il suo domicilio. Ricercato, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri della Stazione CC di Varese e arrestato. Oggi direttissima.

Una donna, 37enne di Viggiu, denunciata a piede libero per aver tentato di rubare cosmetici per un valore di oltre 100 euro all’interno del supermercato IPER di Varese. Bloccata ed identificata dai militari operanti allertati dalla vigilanza, è stata deferita alla A.G. e la merce recuperata e affidata al proprietario.

Altre due donne, albanesi di 69 e 42 anni residenti a Varese, sono state denunciate in stato di libertà per aver tentato in concorso, di rubare capi di abbigliamento del valore di 180 euro circa all’interno del centro commerciale Campo dei Fiori di Gavirate.

Infine, segnalati tre giovani al Prefetto (36, 21 e 20 anni) quali assuntori di stupefacenti, poiché sottoposti a controllo risultavano in possesso rispettivamente di 1 gr. Di eroina, mezzo gr. Di marjuana+ mezzo gr. Di hashish, gr 2 di marijuana.