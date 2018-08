Carlo Bulgheroni nominato primario della ginecologia di Gallarate

Lo avevano appena nominato alla guida del reparto di ginecologia e ostetricia del galmarini a Tradate. Ora Carlo Maria Bulgheroni saluta tutti e va a Gallarate, fresco di nomina da parte dell’asst Valle Olona di “responsabile della struttura complessa del Sant’Antonio Abate”.

Dal primo settembre quindi, lo specialista, con un lungo passato di attività al Del Ponte, assume la direzione del reparto di Gallarate, rimasto improvvisamente senza guida dopo la decisione inaspettata della dottoressa Mancini di andare in pensione. Al suo posto era stato nominato il primario del reparto di Busto Paolo Beretta che, nel frattempo, ha deciso di concorrere ( con esito positivo) per il ruolo di primario all’ospedale comasco sant’Anna.

Il dottor Bulgheroni ha vinto il concorso per struttura complessa indetto dall’azienda Valle Olona circa un mese fa per sostituire il primo dei tre primari che se ne sono andati: mentre a Busto Arsizio si attende di avviare la nuova procedura concursuale, per Angera si attende che l’ospedale venga ricollocato sotto l’Asst sette Laghi come annunciato da Regione Lombardia.

In questo ultimo avvicendamento, rimane quindi scoperto il posto del gGalmarini che era stato assegnato al dottor Bulgheroni dopo un concorso interno a cui aveva partecipato con un secondo candidato.