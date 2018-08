Carte d’identità elettroniche, i ritardi non dipendono dal Comune

L’Ufficio Anagrafe del Comune di Legnano sta ricevendo diverse segnalazioni da parte di cittadini che, dopo avere compilato e consegnato la necessaria documentazione, lamentano il mancato recapito nei tempi previsti della Carta d’Identità Elettronica. Il problema non è imputabile all’Ente locale che ha provveduto a sollecitare Poste Italiane ed è a disposizione per informare e orientare le persone messe in difficoltà dal ritardo.

I numeri da contattare per le carte d’identità: 0331/471353-471221