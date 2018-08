Carte d’identità elettroniche in ritardo, Poste Italiane si difende

Poste Italiane rassicura i cittadini di Legnano sulla regolarità del servizio di consegna delle Carte d’Identità Elettroniche affidate alla Società da parte dell’ente emittente. In una nota la società ci tiene a fornire alcune precisazioni dopo quanto dichiarato dal Comune di Legnano nella giornata di ieri (lunedì).

Nel Centro di recapito di Legnano non risulta giacente alcuna raccomandata contenente questo tipo di documenti, che dopo il ricevimento dei plichi vengono recapitati al destinatario nei tempi previsti.

Le Carte d’Identità Elettroniche sono spedite tramite invio con codice a barre, che prevede la consegna “in mani proprie” o al delegato indicato al momento della presentazione della richiesta.

In assenza di maggiori dettagli non è purtroppo possibile una verifica in grado di fornire risposte puntuali sui singoli casi.

Poste Italiane precisa che per la consegna di CIE è attivo un monitoraggio per la tracciatura in tempo reale dei plichi immessi nel circuito postale, al fine di evidenziare eventuali criticità e adottare tempestivamente i correttivi necessari per assicurare gli elevati standard qualitativi richiesti.