Casbeno in festa, musica e poesia per lodare Dio

Come da tradizione, Casbeno apre settembre con la sempre attesa della festa della Parrocchia di san Vittore Martire. Tra le novità del 2018 ci sono le nuove “forze”, rappresentate dai genitori dell’asilo infantile Divina Provvidenza e della Scuola Primaria Giosuè Carducci, col loro apporto creativo e organizzativo e impegnati in prima linea nelle postazioni gastronomiche e di animazione per i più piccoli.

La Lotteria-racconto, invece, ha impegnato i bambini nella vendita dei biglietti porta a porta in tutto il rione in cambio di aneddoti, storie e tradizioni locali chieste ai casbenatt e postate ogni venerdì sulla pagina Facebook di Casbeno Insieme. Domenica si partirà con la celebrazione, alle 11.15, degli anniversari significativi di matrimonio seguita da un ricco rinfresco a buffet in oratorio e, alle 14 dalle danze popolari, insegnate passo passo da Lori-Brown.

Alle 16.15 appuntamento aperto a tutti in chiesa parrocchiale per un momento di ascolto e riflessione. «Abbiamo voluto offrire un’occasione di ascolto di brani poetici e musicali sul tema della relazione dell’uomo col Creatore: “Poesia, musica, arte: un aiuto (a) per lodare Dio”» spiegano gli organizzatori. I testi di svariati autori, antichi e contemporanei da Davide e Dante a Maria Luisa Spaziani, testimonieranno diversi tipi di relazione con il Signore: fede certa, ricerca, desiderio, disincanto, ironia, solitudine.

«Ci siamo fatti guidare in questo percorso – sottolineano gli organizzatori – da artisti di tutti i tempi che attraverso suoni, parole e immagini hanno raccontato la loro relazione col divino. Di fronte a queste diverse posizioni, getteremo un piccolo spunto di riflessione perché proprio queste diversità, albergano di volta in volta, in ciascuno di noi nell’arco della vita, ed è per questo che le abbiamo proposte: il Signore non fa preferenze».

Ad accompagnare nella lettura dei testi poetici saranno la professoressa Corinna Guglielmo e il professor Marco Malaspina, mentre Carlotta Colombo, soprano, Enrico Saverio Pagano al violoncello ed Alessandro Mendozza all’organo saranno le guide del percorso musicale. La professoressa Anna Maria Ferrari, poi, aiuterà a leggere le opere pittoriche.

«Ringraziamo la professoressa Nerella Botta che ha curato integralmente la selezione dei brani poetici stendendone anche la presentazione introduttiva». La festa, che avrà il suo clou sabato 8 e domenica 9 settembre, continuerà durante la settimana, dalle 20, con tornei di carte e di calcio in oratorio.

Mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 si giocherà a scopa d’assi, giovedì 6 e venerdì 7 a burraco. Il torneo di calcio a sette si terrà nelle serate di giovedì 6 e venerdì 7 quando sarà in funzione il mini-ristOratorio con salamelle, patatine, birra e bibite e resterà aperta la pesca di beneficenza.