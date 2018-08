Castiglioni, l’attesa è finita: ora a Glasgow si fa sul serio

Scattano quest’oggi – venerdì 3 agosto – gli Europei di nuoto a Glasgow, ai quali l’Italia partecipa con alcuni punti fermi di livello assoluto – su tutti Gregorio Paltrinieri nei 1.500 – e con tanti giovani speranze, chiamate a fare il passo definitivo verso l’elite mondiale.

Tra le corsie del Tollcross International Swimming Centre ci sarà anche Arianna Castiglioni, regina del nuoto varesotto: la bustocca, che compirà 20 anni a Ferragosto, sarà impegnata sui 50 e 100 rana ma anche nella 4×100 mista femminile, con la speranza di sgomitare ai livelli più alti della competizione. In Scozia non ci sarà invece Nicolò Martinenghi, il grande talento di Azzate (anche lui ranista) che ha sofferto a causa di una microfrattura. Infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dalle gare e che finalmente è in miglioramento.

«Negli ultimi anni Arianna non era mai arrivata in una situazione di tranquillità, a livello fisico, come questa volta. Abbiamo lavorato tanto, le prospettive sono buone. E io sono curioso di vedere cosa accadrà». A parlare è Gianni Leoni, l’allenatore storico di Arianna Castiglioni in vista dell’esordio di sabato 4 agosto con la batteria dei 100.

«Arianna – prosegue Leoni – stavolta è riuscita a tenere sotto controllo la pubalgia che in altre occasioni l’aveva infastidita e ha risolto i problemi di asma grazie al grande lavoro fatto con le tecniche dell’apnea e con la collaborazione di Gianluca Genoni». Gli allenamenti recenti però, hanno fatto scattare un piccolo campanello di allarme: «Il carico di lavoro nell’ultimo periodo è stato molto pesante, quindi negli ultimi giorni stiamo cercando di smaltire le fatiche. Con l’avvicinarsi dell’esordio comunque, la sua condizione sta migliorando e anche io sono curioso di vedere cosa può succedere».

Gianni Leoni e Arianna Castiglioni

L’obiettivo è quello di puntare al podio, un risultato (allora fu bronzo nei 100) colto proprio agli Europei 2014 in una gara che la consacrò tra le grandi promesse internazionali a soli 16 anni. Castiglioni arriva a Glasgow forte delle tre medaglie (ori nei 50 e nella staffetta, bronzo nei 100) ai Giochi del Mediterraneo ma a Glasgow le avversarie sono di altissimo profilo.

«Questo è un Europeo con quasi tutti i grandi del nuoto continentale, e non parlo solo della rana femminile» conclude Leoni. «Arianna ci proverà ma non dimentichiamo che le principali avversarie si chiamano Meylutite ed Efimova, tanto per fare due nomi. Però Castiglioni è una “garista”, una che quando conta sa accrescere il proprio potenziale».

LA BATTERIA dei 100

Sabato 4 agosto Arianna Castiglioni gareggerà nella quarta delle cinque batterie dei 100 rana. L’azzurra di Busto Arsizio sarà in corsia 5 e avrà accanto (corsia 4) la primatista europea Ruta Maylutite. La lituana ha il miglior tempo di qualificazione della batteria (1.05.06), secondo solo al 1.04.36 della russa Efimova che sarà nella 5a e ultima batteria insieme a Martina Carraro. Arianna ha il 5° tempo assoluto di qualificazione: 1.06.81.

4a batteria: 0) Romanjuk (Est); 1) Hallmann (Pol); 2) Laukkanen (Fin); 3) O’Connor (Gbr); 4) Meilutyte (Lit); 5) CASTIGLIONI (Ita); 6) Garcia U. (Spa); 7) Hansson (Sve); 8) Hulkko (Fin); 9) Podmanikova (Rus).

LE GARE

Sabato 4/8: 100 rana (batterie e semifinale)

Domenica 5/8: 100 rana (finale)

Mercoledì 8/8: 50 rana (batterie e semifinale)

Giovedì 9/8: 50 rana (finale); staffetta 4×100 (batterie e finale)