Castiglioni non tradisce: è in finale nei 100 rana

Arianna Castiglioni firma il terzo tempo nelle semifinali dei 100 rana femminili ai Campionati Europei di nuoto in corso di svolgimento a Glasgow, nell’ambito dei Giochi interdisciplinari continentali.

La bustocca del Team Insubrika, non ancora 20enne, conferma nella vasca scozzese le buone sensazioni della vigilia centrando l’accesso alla finale per le medaglie con una certa autorità. L’azzurra ha chiuso al secondo posto la propria semifinale, vinta dalla briannica O’Connor per soli due centesimi su Arianna: 1’06″89 contro 1’06″91. Nella medesima gara, quarta l’altra italiana Martina Carraro, anch’essa promossa alla finalissima.

Il miglior tempo delle semifinali è stato fatto segnare dalla grande favorita, la chiacchierata russa Yuljia Efimova in 1’05″77, prestazione che conferma il pronostico su di lei per l’oro.

Dietro Castiglioni si sono qualificate due forti avversarie come la spagnola Vall Montero e la lituana Meilutyte, ma la finale sarà un’altra gara. Di certo la bustocca proverà a lasciare il segno.

In mattinata Castiglioni era stata seconda in batteria, dietro proprio a Meilutyte ma davanti a O’Connor, quasi a sottolineare l’incertezza che regna nei 100 rana, alle spalle però di una Efimova che al momento pare superiore alle avversarie. Alle 17,25 ora locale (18,25 in Italia) di domenica 5, il verdetto definitivo.