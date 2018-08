Castiglioni, il podio in staffetta sfuma per 9 centesimi

Italia incompiuta nella staffetta femminile 4X100 ai campionati Europei di Nuoto in corso a Glasgow.

Le italiane sono arrivate quarte, rimanendo ai piedi del podio per pochi centesimi di secondo. “Fatale” ai fini delle medaglie, l’ultima frazione a stile libero, con Federica Pellegrini che non è riuscita a difendere il secondo posto, facendosi sorpassare in volata dalla Danimarca e dalla Gran Bretagna. Primo posto per la Russia.

La squadra italiana era formata da Camilla Zofkova, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini.

Ad inizio serata di gare Arianna era riuscita a centrare uno storico terzo posto nei 50 farfalla, regalandosi la medaglia di bronzo europea.