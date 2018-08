Il cavalcavia del Boesio potrebbe essere abbattuto

Il Cavalcavia Boesio potrebbe essere abbattuto. Un’ipotesi che l’amministrazione comunale sta valutando anche in vista dei lavori dell’Alptransit e delle conseguenti modifiche della viabilità.

Come spiegato dall’Assessore Rodari infatti, l’idea è quella di abbattere il ponte costruito nei primi anni del ‘900 e realizzare un collegamento nella zona di Via Miralago, dove oggi ci sono i campi da tennis. Una soluzione che, nel caso venisse approvata da Regione Lombardia, eviterebbe la costruzione di un altro ponte in zona Gaggetto – Leggi: Arriva Alptransit, come cambia la viabilità.

L’amministrazione comunale inoltre, ha chiesto un preciso monitoraggio sullo stato di conservazione del cavalcavia lavenese, rispondendo alla richiesta del ministero di monitorare i cavalcavia a seguito dei tragici fatti di Genova del 14 agosto.

Il Sindaco Ercole Ielmini ha quindi ribadito alla Provincia di Varese un controllo sul cavalcavia, oltre alla necessità di rivedere la viabilità.

Il Cavalcavia del Boesio è stato costruito negli anni venti per il transito di un trenino ad accumulatore che collegava la Ceramica Lago, alle ceramiche Ponte e Boesio. La costruzione del cavalcavia fu determinata dall’esigenza di superare la linea ferroviaria delle Nord e permettere tramite “la decauville” di collegare le due parti del paese.

Ad oggi il Cavalcavia del Boesio ha una portata massima di otto tonnellate, tanto che è vietato il transito ai mezzi pesanti. In diverse occasioni però, capita di trovare sul ponte anche camion.