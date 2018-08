C’è ancora speranza per il casinò di Campione d’Italia

Per il casinò di Campione d’Italia c’è ancora una speranza. Venerdì 24 agosto sarà infatti depositato, presso la corte d’appello di Milano, il reclamo del comune di Campione d’Italia contro la dichiarazione di fallimento della casa da gioco pronunciata dal tribunale di Como. La speranza dei ricorrenti naturalmente è la revoca della sentenza. (nella foto rappresentanti del comitato salviamo Campione)

A rischio ci sono 487 posti di lavoro, a cui si aggiungo quelli dell’indotto. Una situazione drammatica che ha portato il personale a fare numerosi appelli, compreso quello al governo, per salvare il casinò. In questi giorni si è parlato anche di una cordata di imprenditori pronti a investire 100 milioni di franchi su quell’area per trasformarla in clinica, con tanto di residenze e museo internazionale. Un mix tra salute, benessere e cultura che porterebbe nuovamente a Campione d’Italia soldi e attrattività internazionale.