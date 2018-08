Centenario cade in bici

L’età a tre cifre ha subito attratto l’attenzione sull’episodio, di per sé minimo: 100 sono gli anni sulle spalle dell’anziano caduto in bici in centro a Gallarate nella mattina di lunedì.

Polizia Locale e ambulanza del 118 sono intervenute in via Verdi, a pochi passi dal municipio, per soccorrere l’uomo, caduto mentre andava in bici e un po’ disorientato dopo l’episodio, pur – pare – senza gravi danni. E con un certo stupore si è registrata l’età del soccorso: un uomo nato nel lontano 1917, dunque in attesa di compiere i 101 anni.

Come detto, l’episodio pare non aver avuto conseguenze. Visitato sul posto dai paramedici, il centenario è stato poi valutato in “codice verde”, vale a dire senza ferite gravi: in ogni caso verrà sottoposto a una visita di controllo, dopo la caduta.

È stata una mattina impegnativa per la Polizia di Gallarate, già impegnata alle 10.20 per un ribaltamento di un’auto in via Volta. Poco dopo l’episodio dell’anziano caduto, la pattuglia è stata subito dirottata dal comando nella non lontana via Borghi, dove un uomo di 54 anni è stato investito da un’auto. È stato portato in ospedale in codice giallo, cioè con ferite ma non in pericolo di vita.