Cesarini “raggiunge” Bertolasi nella finale degli Europei

Saranno tre gli atleti varesini in finale ai Campionati Europei di canottaggio in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Un risultato raggiunto per primo da Sara Bertolasi (giovedì 2, nel “due senza” senior) e oggi diventato ufficiale anche per Federica Cesarini e Andrea Micheletti.

Quella di Micheletti è stata una qualificazione scontata, visto che alle regate del “quattro pesi leggeri” – barca non olimpica – sono solo sei le barche partecipanti. Quindi è stata effettuata una regata utile per determinare le corsie in finale, prova vinta in modo netto dall’Italia (con Micheletti ci sono Amarante, Di Girolamo e Mulas), a questo punto favorita per l’oro.

Micheletti, secondo da destra / foto Canottaggio.org

È invece di nuovo importante il risultato centrato da Federica Cesarini: la 22enne della Canottieri Gavirate e delle Fiamme Oro, impegnata nel doppio leggero con Valentina Rodini, dopo il terzo posto in batteria ha raggiunto l’obiettivo con la seconda posizione nei recuperi. Bravissime le azzurre, rimaste a lungo in terza posizione mentre in testa si sono alternate Austria, Germania e Romania. Proprio quest’ultima imbarcazione ha preso il comando a metà gara, ben tallonata dall’Italia che ha superato le tedesche tenendole a distanza di sicurezza e guadagnando la finale.

Niente da fare, invece, per le altre tre giovani “targate Varese”: Ilaria Broggini, Veronica Calabrese e Chiara Ondoli. Broggini e Calabrese, sul quattro senza, hanno chiuso i recuperi al quarto posto. Italia e Danimarca hanno provato fino all’ultimo ad attaccare la seconda posizione dell’Olanda ma lo sforzo e il coraggio non sono bastati, così le Orange si sono qualificate insieme alla Gran Bretagna, vincitrice della regata.

Vera e propria beffa invece quella per la angerese Ondoli (capovoga) e le sue compagne del quattro di coppia, terze ed eliminate per soli 14 centesimi dalla Russia al termine di una gara dai distacchi serratissimi per tutti i 2mila metri. Vince la Gran Bretagna nonostante la netta flessione sul finale, poi russe e azzurre con le prime a festeggiare e le seconde con l’amaro in bocca.

LE FINALI A

Sara Bertolasi e Alessandra Patelli cercheranno il podio nel doppio femminile, sabato 4 alle 12,15 italiane. Poco dopo toccherà al quattro pesi leggeri di Micheletti. Domenica 5 alle 12,45 toccherà a Cesarini-Rodini disputare la finale per le medaglie.