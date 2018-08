Champions League, i gironi di Inter, Juve, Napoli e Roma

Buono per la Roma, medio per la Juve e difficile per Inter e Napoli. È questo in sintesi l’esito del sorteggio dei gironi di Champions League che si sono svolti oggi a Montecarlo.

Nel Gruppo B c’è l’Inter che dovrà vedersela contro Barcellona, Tottenham e Psv Eindhoven. Il Napoli invece è nel C con Psg, Liverpool e Stella Rossa. La Roma invece è nel gruppo G insieme a Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen mentre la Juventus dovrà affrontare Manchester United, Valencia e Young Boys.

Ecco gli 8 gironi completi:

Gruppo A – Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Bruges;

Gruppo B – Barcellona, Tottenham, Psv Eindhoven, Inter;

Gruppo C – Psg, Napoli, Liverpool, Stella Rossa;

Gruppo D – Lokomotiv Mosca, Porto, Schalke 04, Galatasaray;

Gruppo E – Bayern Monaco, Benfica, Ajax, Aek Atene;

Gruppo F – Manchester City, Shakhtar Donetsk, Olimpique Lione, Hoffenheim;

Gruppo G – Real Madrid, Roma, Cska Mosca, Viktoria Plzen;

Gruppo H – Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys.