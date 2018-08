Chiuso per 9 anni, il ponte ferroviario ha superato tutte le verifiche

Con le sue 10 arcate, il ponte ferroviario di Induno Olona è tra i più fotografati in provincia, l’opera d’arte della tratta.

Realizzato alla fine dell’Ottocento ( la linea ferroviaria Varese Porto Ceresio venne inaugurata nel 1894) è stato inutilizzato tra il 2009 e l’inizio di quest’anno quando è stato ripristinato il collegamento che oggi porta in Svizzera, a Mendrisio) e poi a Como.

A realizzare la strada ferrata fu la Società per le Strade Ferrate del Mediterraneo che poi la cedette nel 1905 alle Ferrovie dello Stato a causa della nazionalizzazione che la gestì definitivamente dal 1918 dopo la parentesi della Rete Mediterranea.

Proprio lo stallo deciso per realizzare la bretella dell’Arcisate Stabio ha fatto sì che, al momento della sua riapertura, tutti i controlli sulla sua stabilità venissero svolti con attenzione: « Durante l’inattività – spiega il Sindaco Marco Cavallin – erano cresciuti anche arbusti. Sono, quindi, state svolte tutte le opere di ripistino della linea. Inoltre, lo scorso anno, sono state fatte le prove di tenuta legate al cambio di materiale rotante. Studi e analisi assicurano che il viadotto è in grado di sopportare anche i carichi dei nuovi convogli in transito».

Il ponte lungo, realizzato in cemento armato,« è oggetto di visite periodiche, secondo le normative tecniche e i protocolli che Rete Ferroviaria Italiana ha adottato per garantire un adeguato monitoraggio di tutti i propri manufatti – assicurano da RFI – Le visite sono eseguite da personale appositamente abilitato e certificato, in grado di verificare lo stato di conservazione delle opere per la pianificazione degli interventi di manutenzione.

Il ponte di Induno Olona è stato realizzato a fine ottocento ed è stato interessato da interventi di manutenzione straordinaria a dicembre 2017 prima della riattivazione della linea Varese – Porto Ceresio».

