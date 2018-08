Chiuso il parcheggio abusivo dell’area industriale: “Ci sono 1.200 auto”

È arrivata l’ordinanza di chiusura del New Parking Malpensa, il parcheggio che da giorni ha letteralmente invaso l’area industriale a Busto. La Polizia Locale ha effettuato ieri, mercoledì 8 agosto, un sopralluogo e subito è arrivata “l’ordinanza di cessazione immediata dell’attività” firmata dai dirigenti del comune.

Un parcheggio non autorizzato nel quale le cose devono essere sfuggite un po’ di mano. Durante il sopralluogo gli agenti hanno contato almeno 1.200 auto lasciate in quell’area, macchine di migliaia di viaggiatori che troveranno una brutta sorpresa al loro ritorno dalle vacanze. Alcuni di questi, già tornati a riprendere la propria auto, hanno tra l’altro anche denunciato il fatto che le auto non fossero come le avevano lasciate.

Nell’ordinanza della Polizia Locale si legge anche il motivo dell’irregolarità del parcheggio. La società che lo gestisce, la Parking Volo Malpensa che ha la sua sede a Ferno, aveva presentato la richiesta di avvio dell’attività a ottobre dello stesso anno ma il comune l’aveva rigettata “in quanto carente di documentazione”.

Una vicenda che però non ha ancora fine e nella quale potrebbero incappare altri viaggiatori. Sul sito dell’azienda, infatti, si può infatti continuare a prenotare un posto. Non solo: si può anche pagare online.