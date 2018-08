Chiusura posticipata per “Il palpito del colore”

La chiusura della mostra “Il palpito del colore. Un secolo di pittura a Varese” è stata posticipata a domenica 12 agosto 2018. Qualche giorno di apertura in più per una mostra che sta riscuotendo un notevole successo da parte del pubblico e della stampa. Sono numerosi i visitatori che scoprono l’intero percorso come preziosa occasione per scoprire non solo le opere esposte, ma anche luoghi splendidi del nostro territorio. Pensando poi a una lettura cronologica del progetto, che porta la firma di Chiara Gatti, si visitano le diverse sedi espositive a partire dal Museo Innocente Salvini di Cocquio Trevisago, alla Galleria AlMiarte di Gemonio, al Museo Civico Floriano Bodini ancora a Gemonio per giungere a Villa Frascoli Fumagalli a Laveno Mombello. In ultimo, una lettura parallela contemporanea, conduce al Teatro SOMS di Caldana con l’esposizione collaterale “Uno sguardo sulla street art a Varese”.

Un progetto a più voci, nato dalla collaborazione attiva dei comuni di Cocquio Trevisago, Gemonio e Laveno Mombello, il Museo Civico Floriano Bodini e il Museo Innocente Salvini, la Galleria AlMIarte, la Comunità Montana, l’Associazione Amici del MIDeC, l’Associazione Menta e Rosmarino, la Società Operaia di Caldana e l’Associazione Wg Art.

Il catalogo della mostra (in vendita in tutte le sedi espositive), edito dall’Associazione Menta e Rosmarino, riporta il testo critico di Chiara Gatti e i contributi di Maria Grazia Ferraris, Consuelo Farese, Mario Chiodetti, Federica Lucchini e Romano Oldrini.

Orario apertura sedi espositive

Museo Civico Floriano Bodini (I maestri del secondo dopoguerra): sabato e domenica ore 10.30/12.30 – 15.00/18.00

Museo Innocente Salvini (I maestri storici): sabato e domenica ore 15.00/17.30

Villa Frascoli Fumagalli (I contemporanei) sabato ore 21.00/23.00, domenica ore 15.00/18.00

Galleria AlMiarte (I maestri storici) da giovedì a domenica ore 10.30/12.30 – 15.00/19.00

Teatro Soms (Street art) sabato ore 15.30 – 17.30