Iniziate le operazioni di recupero dell’aereo caduto nel Lago di Varese

Sono iniziate nella prima mattina di sabato 4 agosto le operazioni di recupero del piccolo aereo caduto nelle acque del lago di Varese venerdì pomeriggio 3 agosto.

Galleria fotografica Recupero dell\'aereo caduto nel lago di Varese 4 di 12

Il mezzo, planato in acqua con un’operazione di ammaraggio condotta dal pilota (uscito illeso dall’incidente), si è inabissato nel lago lasciando a galla solo la coda del velivolo LEGGI L’INTERVISTA AL PILOTA.

In mattinata gli uomini dei vigili del fuoco che stanno conducendo le operazioni di recupero si sono recati prima in hangar per verificare le dimensioni e le caratteristiche dell’aereo e poi hanno montato il campo base delle operazioni al lido di Bodio Lomnago.

Da qui sono usciti con diversi mezzi del comando di Varese e della squadra dei sommozzatori da Milano per verificare le condizioni del fondale e misurarne la profondità lungo il tratto di recupero dell’aereo.

Il velivolo, che si trova a largo del lido, tra Bodio Lomnago e Cazzago Brabbia, sarà prima riportato a galla con l’ausilio di grosse boe, svuotato dell’acqua imbarcata e dunque trainato fino a riva dove rimarrà stoccato e custodito fino alla sua rimozione.

L’intera operazione potrebbe durare tutto il giorno ed è resa complicata dalla profondità del fondale ma anche dal fatto che si vuole preservare il velivolo con la speranza di poterlo riparare.

Si tratta, infatti, di un piccolo aereo utilizzato per il decollo degli alianti che li traina in volo fino a quando non viene raggiunta la velocità necessaria al distacco.