Ciao Iolanda, guerriera e amica mia!

Volentieri pubblichiamo il ricordo di Iolanda Nanni che Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente di Regione Lombardia, ha pubblicato oggi sul suo profilo Facebook .

Ieri in serata è mancata Iolanda Nanni, parlamentare del M5S e fino allo scorso marzo Consigliere Regionale in Lombardia. Prima ancora rappresentante dei pendolari della provincia di Pavia.

La voglio ricordare con particolare affetto. Come sanno in molti io e Iolanda abbiamo avuto scontri memorabili, sia quando ero Assessore ai Trasporti e lei esponente del comitato pendolari, ancor di più in Consiglio Regionale. Notoriamente su molti temi la pensavamo in modo diametralmente opposto.

Dunque non è certo per affinità elettive né per vicinanza politica che ne piango la morte, sinceramente addolorato, e che sento il desiderio di ricordarla anche pubblicamente. Certamente rendo omaggio alla politica combattiva, che non faceva sconti e non mollava mai, con una forza e una combattività che tutti le riconoscevano. Ma c’é un livello più profondo.

Durante i lunghi mesi di una malattia tanto aggressiva quanto improvvisa, che sembrava voler vincere la partita contro la sua vita in poche settimane, Iolanda non solo ha combattuto con forza straordinaria, ma ha desiderato la vita nella sua forma più profonda, quella di un significato più vero e capace di dare un senso a tutto.

In questa fase drammatica ci siamo ritrovati innanzitutto come persone, che condividono lo stesso desiderio di bene e di senso.

Il rapporto con lei, pur limitato a un certo numero di messaggi e conversazioni WA e a un paio di visite (nelle ultime settimane aveva manifestato attraverso la sua famiglia il desiderio di non ricevere più visite), era arrivato al livello più profondo del nostro essere persone. Quel livello che ci accomuna tutti e che supera ogni divisione politica o di idee. Lì ho scoperto quanto Iolanda avesse un cuore grande e come il suo desiderio di verità e bene fosse profondo e sincero, anche quando prendeva forme che non condividevo e che oggettivamente ci vedevano su posizioni diverse.

Nel rapporto con lei ho imparato a rispettare di più le posizioni di chi condivide le sue valutazioni e a guardare il M5S in modo meno pregiudiziale. Ma soprattutto che il vero livello di una rapporto umano è quello più profondo, che ci accomuna tutti, nell’evidenza della forza di certe domande ultime e nella ricerca di una risposta vera, cioè corrispondente alla grandezza del nostro desiderio di significato. Alcuni segni mi hanno fatto ritenere che in questa dolorosa vicenda Iolanda si sia avvicinata alla fede. Non so se sia proprio così e non voglio certamente strumentalizzare una ricerca personale che merita ogni rispetto. Me lo auguro, perché un cuore grande come il suo merita certo l’abbraccio con Chi di ogni giustizia, verità e bellezza è l’origine e il destino. Un abbraccio che in ogni caso lei oggi ha potuto incontrare.

Ciao Iolanda, guerriera e amica mia! perdona tutte le volte che ti ho guardato solo come un’avversaria e non come una persona con un cuore grande così. Vorrei essere sempre capace di quello sguardo sulla vita che ho visto nei tuoi occhi nei nostri ultimi incontri. So che da dove sei ora non mancherà il tuo aiuto. Ti abbraccio forte. A Dio Iolanda!