“Una ciclabile sicura: Varese ha bisogno di muoversi diversamente”

Una pista ciclabile nel centro cittadino, che garantisca la sicurezza. Sono in corso in questi giorni, i lavori per la realizzazione del tratto di ciclabile in via XXV Aprile a Varese. Entro metà settembre, il cantiere sarà completato, per l’apertura delle scuole.

Un cordolo in cemento sta delimitando la corsia riservata alle biciclette e che va a sostituirsi all’area parcheggi esistente.

«Le piste devono essere sicure – commenta il vicesindaco Daniele Zanzi – non si può replicare quanto fatto in viale Belforte dove la via ciclabile è stata trasformata in un parcheggio abusivo. In tutte le città europee, i ciclisti viaggiano su percorsi tutelati, in piena sicurezza».

Quanto alle polemiche sulla scomparsa dei posti auto e sui problemi attesi in vista della riapertura delle scuole, il vicesindaco taglia corto: « Una politica di razionalizzazione non ha senso se non si riduce il traffico. La nostra politica è di lungo respiro e guarda avanti, alla città che lasceremo ai nostri figli. Le decisioni possono sembrare oggi impopolari ma la circolazione a Varese ha necessità di interventi correttivi urgenti e di aprire a soluzioni alternative».

Il progetto approvato mira a collegare il cuore cittadino, la zona delle stazioni, con il suo lago e il sistema di ciclabili che da lì si dirama.

In tutto, la pista costerà un milione e duecento mila euro di spesa, 850mila dei quali finanziati dalla Regione con fondi europei. La ciclabile dovrebbe essere completata entro l’estate 2019.

IL PROGETTO DELLA PISTA CICLABILE STAZIONI-LAGO