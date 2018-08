Cicloturismo, 2,1 milioni di euro da Regione Lombardia

“Una misura che dimostra la grande attenzione di Regione Lombardia nei confronti di un settore, il cicloturismo, strategico per lo sviluppo economico e l’occupazione nei nostri territori”.

Cosi’ Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, commenta la delibera di Giunta che ha disposto l’incremento di oltre 860.000 euro della dotazione finanziaria del bando per la Promozione del cicloturismo in Lombardia.

IMPEGNO NOTEVOLE – “Un impegno notevole – continua Magoni -, che ci consente di investire complessivamente oltre 2,1 milioni di euro per la realizzazione, l’infrastrutturazione e la riqualificazione di numerosi percorsi ciclabili e circa 300.000 euro per la promozione innovativa del ‘prodotto cicloturismo’ in

Lombardia”.

PER UN TURISMO SOSTENIBILE E DINAMICO – L’iniziativa, attuata in collaborazione con il Sistema camerale, mira alla valorizzazione di un turismo sostenibile e dinamico, oltre all’ampliamento dell’offerta in chiave esperienziale.

LOMBARDIA TERRA IDEALE PER CICLOTURISMO – “Dai laghi alle montagne, dai nostri paesaggi fantastici sino alle montagne e alle citta’ d’arte, la Lombardia e’ una terra ideale per il cicloturismo, alla scoperta dei territori grazie ad una ‘esperienza slow’, che permette di ammirare tesori ambientali e naturalistici con calma e adatta a tutti – aggiunge Lara Magoni -. Le risorse che mettiamo a disposizione serviranno per potenziare e innalzare la qualita’ e la fruibilita’ degli itinerari cicloturistici”.

VERSO PRIMATO TURISTICO NAZIONALE – “Un ulteriore tassello – conclude l’assessore regionale – per far diventare la Lombardia prima meta’ turistica italiana”.