In cima al monte Nudo per ricordare Oliviero

“Un pomeriggio di sole in Ticino ha visto la sua ultima impresa. L’ultimo dei 3000 del Ticino che gli mancava. L’ultima cima che scrisse su un foglietto prima di iniziare le sue vacanze, che voleva dire una o due cime al giorno per 15 giorni di fila.

Era la quarta volta che provava a scalarlo. Ogni volta c’era qualcosa che glielo impediva. Il meteo, gli impegni. Avevamo una regola: al terzo tentativo, si mollava. Lui l’ha infranta, e qualcosa è andato storto.

Una brutta montagna, tutta mossa come si dice tra chi va in montagna. Una presa ha ceduto, nessuna frana, ma solo un appiglio debole, e il 21 agosto è diventata la sua, la nostra, ricorrenza.

Portiamo del vino e qualcosa da mangiare in cima al Monte Nudo per sorridere davanti al panorama e non sentirci troppo tristi. Che poi davanti c’è il Limidario che s’è preso anche Manuela. Perché la montagna dà tanto, ma porta via senza chiedere permesso. È una ladra dal sorriso dolce.

Noi saremo lassù, amici, parenti e compagni del CAI di Luino”.

Nel suo post su Facebook, Xania Bellinzani parla del suo papà Oliviero, scomparso proprio il 21 agosto 2015 mentre saliva la cima del Grauhorn, vetta delle Alpi Lepontine, in Svizzera.

Il Cai di Luino, come ben racconta il blog Và a quel paese, organizza una escursione al Monte Nudo per ricordare Oliviero.

Perché il Monte Nudo?

“Il monte Nudo era la Sua Montagna, li portava sua figlia Xania (ciao Xania!) nelle prime passeggiate, lì ha iniziato a salire con le stampelle, lì ha formato il suo carattere tra mille sofferenze, ed è lì che nato il suo progetto di “Uomo con le Ali”. Il Monte Nudo è uno tra i maggiori rilievi prealpini della Provincia, preferibilmente raggiungibile salendo dal passo Cuvignone, dal Rifugio Cai Adamoli o da Casalzuigno”.

Qui trovate tutto il programma.