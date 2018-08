Cinema all’aperto “Come un gatto in tangenziale”

Il 16 agosto alle 21.30 a Luino al Parco a Lago verrà proiettata la pellicola Come un gatto in tangenziale interpretato dai fantastici Paola Cortellesi, Claudio Amendola, Antonio Albanese. Il cartellone estivo del cinema all’aperto organizzato dalla Città di Luino prosegue con le sue proiezioni di successo.

L’incomunicabilità fra il centro e la periferia, fra un’alta borghesia intellettuale teoricamente illuminata spesso al vertice delle istituzioni e una piccolissima borghesia che di quelle stesse istituzioni non si fida per niente sono le tem,atiche che fanno del film una divertente commedia brillante che non mancherà di divertire gli spettatori.

TRAMA

Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell’uguaglianza sociale. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen (sì, come le protagoniste di Dallas). Giovanni scoprirà che Monica è altrettanto atterrita all’idea che suo figlio frequenti una ragazzina dei quartieri alti: “Non siamo uguali”, Monica avverte Alessio. “Inutile farsi illusioni”.