Cinque mercati “da turisti” in provincia di Varese

Passeggiare tra le bancarelle, concedersi shopping e relax con in “sottofondo” l’inconfondibile profumo proveniente dal banco rosticceria. Per qualcuno è una buona abitudine settimanale, per altri, andar per mercati è un’esperienza da giornata di vacanza.

Per questo, per il nostro speciale “Venite a Varese”, abbiamo individuato cinque mercati che per le loro caratteristiche, posizione o dimensione, meritano una visita “da turisti”. In realtà i mercati in provincia sono molti di più (segnalateci i vostri preferiti con #veniteavarese)

Partiamo da Varese: è il mercato del capoluogo, si tiene in piazzale Kennedy (vicino alle stazioni) il lunedì, giovedì e sabato. È un mercato grande dove è possibile trovare una vasta scelta di prodotti di abbigliamento, di merceria ma anche articoli per la casa. La vera vocazione sono però gli alimentari con frutta e verdura, pescherie, salumi e formaggi e prodotti tipici. (Orari: dalle 08.00 alle 19.00; in inverno dalle 08.00 alle 17.00)

Il più famoso mercato “da turisti” in provincia è però quello di Luino: un mercato internazionale, molto grande che richiama, soprattutto in estate, visitatori italiani e stranieri. In posizione strategica, è facilmente raggiungibile anche in battello dalla sponda piemontese. Il mercato di Luino si tiene il mercoledì dalle 8 alle 16.

Interessanti non sono per dimensione e posizione ma anche per la loro tradizione (sono entrambi mercati storici, con radici medievali) sono i mercati di Sesto Calende e Angera. Il primo si svolge il mercoledì mattina sul lungofiume e nel centro cittadino, il secondo ogni giovedì mattina sul lungolago di piazza Garibaldi.

Un altro mercato che merita una visita è quello di Gavirate. Anche in questo caso si tratta di un mercato storico. Attualmente si tiene ogni venerdì mattina, le bancarelle sono posizionate in via Garibaldi, poco distante dalla stazione e che per l’occasione diventa pedonale e consente di arrivare a piedi fino in Comune dalla statale che proviene da Varese ed entra in paese.

