Cloe ha fretta e nasce nella sede dell’Sos

Mancava un quarto d’ora alle 2 quando qualcuno, con voce trafelata ha suonato alla porta dell’Sos di Carnago: «Mia figlia sta per nascere, aiutatemi!».

I volontari d’ambulanza, che non sono abituati ad eventi del genere ma che hanno la preparazione per affrontare un parto non si sono lasciati prendere dal panico ed hanno predisposto tutto il necessario per un parto.

È stato chiamato il 118 e i volontari si sono presi cura della mamma, tranquillizzandola e assecondando i suoi movimenti. Sono stati predisposti i teli sterili, le “clamp” per il cordone ombelicale e l’aspiratore: di lì a poco, infatti, è spuntata la testa della piccola Cloe.

Nel frattempo l’autista dell’ambulanza preparava il mezzo e dopo l’arrivo dell’automedica Cloe, assieme a mamma Valentina, è stata trasportata all’ospedale di Tradate dove è arrivato anche papà Andrea.

Il ricovero in ospedale è un atto di routine, servito ad accertare le condizioni della madre e della piccola, che hanno così potuto riposare le fatiche di una notte d’estate in un comodo letto.

Complimenti all’equipaggio dell’ambulanza, composto da soli maschi: Antonio, Danilo, Amedeo, Andrea