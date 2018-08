Il club “Il Tigrotto” ti porta allo stadio con il car p(r)ooling

In occasione delle partite in casa della Pro Patria, il club “Il Tigrotto” lancia l’iniziativa “car pro…oling”.

Cos’e’ il “car pro…oling”? Il “car pro…oling” è un servizio di accompagnamento in auto per e dallo stadio Carlo Speroni A chi e’ dedicato? A chi, per questione di eta’ oppure per altre motivazioni, non ha possibilita’ di recarsi allo stadio coi mezzi propri

Quanto costa il “car pro…oling”? Assolutamente nulla. E’ un’iniziativa totalmente gratuita del club “il tigrotto”

Come devo fare per aderire? E’ sufficiente telefonare al numero 339 4741261 entro le ore 12 del giorno precedente la partita e prenotare il passaggio.