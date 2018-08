College sportivi, medaglie al femminile

Grandi soddisfazioni per le ragazze dei College sportivi dell’Università dell’Insubria in due diverse specialità: canottaggio e tiro con l’arco.

Ai mondiali di canottaggio U23 a Poznan, in Polonia, il primo posto sul quattro di coppia femminile è andato a Giulia Mignemi, iscritta al College di Canottaggio dell’Università dell’Insubria. Giulia, catanese, classe 1999, società AETNA, vive a Galliate Lombardo, è iscritta al primo anno del corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, e fa parte del College di Canottaggio dell’Università degli Studi dell’Insubria dallo scorso settembre.

Giulia è salita sul podio insieme ad Arianna Noseda (Cus Insubria), Allegra Francalacci e Paola Piazzolla. «La gara è stata davvero emozionante e impegnativa a causa del vento contro. Nonostante tutto siamo riuscite a mantenerci sempre in testa e a vincere con vantaggio, su Olanda e Francia. Sono molto felice, soprattutto perché è la prima volta che gareggio nella categoria delle under 23» ha dichiarato Giulia Mignemi.

Dai remi alle frecce, un’altra vittoria in rosa per l’Università dell’Insubria: medaglia di bronzo a Terni per Chiara Rebagliati, studentessa-atleta iscritta al College di Tiro con l’arco dell’Università. Il 28 e 29 luglio si è svolta infatti a Terni, nel bellissimo scenario della Cascata delle Marmore, la fase finale del Gran Prix Campagna. Chiara ha concluso la gara con un terzo posto assoluto e così commenta: «Una location incredibile! Una grande emozione tirare verso il paglione oltre la cascata, considerando anche che era l’ultima piazzola!».

Questo Gran Prix costituisce anche l’ultima gara di osservazione per la partecipazione al campionato mondiale tiro di campagna di Cortina d’Ampezzo di inizio settembre. Chiara, 21 anni di Savona, è un arciere della Nazionale Italiana nella classe Seniores Femminile Arco Ricurvo, atleta della ASD Arcieri Torrevecchia di Roma, è studentessa del Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università dell’Insubria.