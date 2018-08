Comincia da Casbeno la ciclabile Stazioni-Lago

(nella foto, il progetto della ciclabile stazioni – lago al suo inizio: le stazioni di varese. I percorsi sono in giallo)



Comincia da Casbeno la ciclabile che dalle stazioni porterà alla ciclabile del lago di Varese.

Sono partiti in questi giorni infatti i lavori per realizzare la pista dedicata alle biciclette su via XXV aprile, il tratto che più impegnerà il comune, oltre alla parte di percorsi ciclabili previsti nel progetto stazioni.

La pista ciclabile, che è parte del progetto stazioni, comincia dalla zona che verrà trasformata nel 2019 ma prosegue su tutto il centro storico: la zona via Morosini, via Vittorio Veneto, corso Moro, via Marcobi, via Sacco, il tratto di via Sanvito fino alla rotatoria con viale XXV Aprile sarà “coperta” dalle percorsi preferenziali per i bus, ma tra XXV aprile e piazza Libertà la pista ciclabile sarà effettiva, con tanto di separatore, a protezione dei ciclisti e dei pedoni. Con ‘”L’effetto collaterale”” di eliminare definitivamente i parcheggi di via XXV Aprile su cui stanno cominciando ora i lavori. Quegli stalli blu spariranno, e saranno sostituiti dalla pista ciclabile.

All’altezza del cimitero di Casbeno verso il lago la pista ciclabile verrà poi realizzata seguendo alcune aree verdi della zona, e quindi non interesserà le strade cittadine. ma questo arriverà in un secondo tempo.

«Un percorso molto importante, nella parte centrale, per gli spostamenti casa – lavoro e casa – scuola – spiega l’assessore all’ambiente e allo sport Dino de Simone – Ma immergendosi nella parte casbeno capolago prenderà anche una bella valenza ciclo turistica. Per questo il nostro lavoro è fortemente sostenuto da Regione Lombardia, e potrebbe integrarsi con il progetto Interreg sul corso dell’Olona su cui stiamo lavorando con la Provincia di Varese: a questo punto la linea di ciclabili diventerebbe, su Varese, importante e utile»