Il comitato ecologic: “La chiusura al 2021 di Accam non deve essere in discussione”

C’erano anche alcuni membri del Comitato Ecologico Inceneritore e Ambiente Borsano all’assemblea dei soci di Accam di lunedì, quella in cui sono volati gli stracci tra i sindaci e si è parlato apertamente di un rischio di fallimento per la società. In una nota diffusa nelle ore successive a firma di Adriano Landoni il comitato “ringrazia il sindaco di Busto Emanuele Antonelli che con fermezza a respinto la proposta del sindaco di Legnano che sul piano industriale invita a ragionare sul prolungamento della scadenza di chiusura al 2021 per poter garantire la continuità aziendale”.

Infatti “il 2021 per il comitato di Borsano resta un punto fisso da non toccare” e in vista del quale “chiediamo chiarezza sul nuovo impianto di sanificazione imballi sanitari che dovrebbe partire ai primi di Agosto con una cifra molto alta di installazione”.

Certo, a tutto questo si somma anche la richiesta di “chiarezza ai sindaci per trovare la pace, pensando al bene comune di Accam. Vogliamo chiarezza nella verità e pace smettendo ognuno di pensare al propio interesse ma portando iniziative nuove per il bene della società, finendo di scaricarsi le colpe” In questo senso “il comitato rimane in attesa a Settembre della presentazione delle proposte del tavolo tecnico e della riunione soci del 28 Settembre sperando di rimanere in house”.