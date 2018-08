Il compleanno di un “ribelle per amore”

Un compleanno speciale per un sommese speciale.

Guglielmo Giusti ha combattutto nella gloriosa Divisione Valtoce dei Fratelli Di Dio. Ha da pochi giorni compiuto 94 anni. Nel settembre del 1943 aveva solo 19 anni, ma non ebbe dubbi sul da farsi.

A festeggiarlo il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, accompagnato dallo scrittore, storico e politico sommese Angelo Ruggeri: «Ringrazio di cuore Angelo per questa opportunità – scrive Bellaria su Facebook -. Guglielmo Giusti ci ha brevemente raccontato alcuni episodi della sua vita partigiana. Alcuni gloriosi, come l’esperienza della Repubblica dell’Ossola (i 40 giorni di libertà), altri dolorosi come la morte di Ugo Maspero a Piedimulera o dell’eroico Comandante Alfredo Di Dio a Finero. L’ho ascoltato con un “groppo in gola”. E’ grazie a ragazzi come lui se siamo liberi di esprimere le nostre idee (persino di litigare per le nostre idee) o di scegliere che fare della nostra vita. Siamo degni del loro sacrificio?».